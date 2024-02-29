рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне
Киев • УНН
Фейковый университет в оккупированном Мелитополе начал сотрудничать с российской молодежной военной организацией для подготовки детей к войне.
Фейковый университет в Мелитополе превратился в центр подготовки к войне для рф. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Фейковый вуз в оккупированном Мелитополе теперь официально готовит пушечное мясо для миноубийства рф - захватчики продолжают заменять образование пропагандой
Эта учебная организация, созданная на базе незаконно отобранного имущества образовательных учреждений, начала сотрудничество с милитарным движением "Юнармия", которое финансируется министерством обороны рф и готовит детей от 8 лет к военным действиям.
россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров22 февраля 2024, 17:48 • 105357 просмотров
рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне
Фейковый университет в оккупированном Мелитополе начал сотрудничать с российской молодежной военной организацией для подготовки детей к войне.
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