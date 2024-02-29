рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне

Фейковый университет в Мелитополе превратился в центр подготовки к войне для рф. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

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Фейковый вуз в оккупированном Мелитополе теперь официально готовит пушечное мясо для миноубийства рф - захватчики продолжают заменять образование пропагандой - заявил Иван Федоров.

Эта учебная организация, созданная на базе незаконно отобранного имущества образовательных учреждений, начала сотрудничество с милитарным движением "Юнармия", которое финансируется министерством обороны рф и готовит детей от 8 лет к военным действиям.

россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров