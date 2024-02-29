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рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне

рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 00:38  •  1603 просмотра

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Фейковый университет в оккупированном Мелитополе начал сотрудничать с российской молодежной военной организацией для подготовки детей к войне.

Фейковый университет в Мелитополе превратился в центр подготовки к войне для рф. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Фейковый вуз в оккупированном Мелитополе теперь официально готовит пушечное мясо для миноубийства рф - захватчики продолжают заменять образование пропагандой

- заявил Иван Федоров.

Эта учебная организация, созданная на базе незаконно отобранного имущества образовательных учреждений, начала сотрудничество с милитарным движением "Юнармия", которое финансируется министерством обороны рф и готовит детей от 8 лет к военным действиям.

россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров22 февраля 2024, 17:48 • 105357 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
melitopolМелитополь
рф використовує "університет" в окупованому Мелітополі для вербування дітей до війни
russia uses "university" in occupied Melitopol to recruit children for war
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рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне

Фейковый университет в оккупированном Мелитополе начал сотрудничать с российской молодежной военной организацией для подготовки детей к войне.

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рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне

Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине

Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.

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Группа бойцов 73-го центра ССО погибла в бою во время боевого задания

рф распространяет фейковую новость о планах Польши аннексировать территории Украины

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Сенат Франции проголосовал за включение права на аборт в конституцию страны.

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Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, во время встреч с чешскими парламентскими лидерами.

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рф продвинула свои войска на юг Бердичева, Тоненького, в Орловке и вблизи Невельского в Донецкой области.

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Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке

Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI

Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал раскрыть планы компании по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в 2024 году после того, как акционеры отклонили предложение, требовавшее большего раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта в Apple и его принципах.

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Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI

ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

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ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области

Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

В Харьковской области установлены данные трех человек, которые оказались военнослужащими рф. Оккупанты обвинены в убийстве 70-летнего мужчины после того, как он высказал замечание.

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Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов