россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров

На захваченной части Запорожской области россияне преследуют украинцев, которые публично выступают против оккупационных властей. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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По словам Федорова, на днях оккупанты "привлекли к ответственности" мелитопольца за то, что он разместил в социальных сетях украинскую символику, которая запрещена в РФ.

Кроме того, россияне шантажируют местных имуществом. В частности, на оккупированной территории ввели "особый порядок" обращения недвижимости, владельцы которой "совершают недружественные действия в отношении российских юридических и физических лиц", то есть говорят правду о том, что происходит на ВОТ, или помогают ВСУ.

Гауляйтер Балицкий рассказывает пропагандистам, что рано или поздно всех, кто поддерживает Украину выживут из своих домов и выселят за пределы оккупации - резюмировал глава Запорожской ОГА.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что оккупационные войска рф на временно захваченных территориях Украины издеваются над местными жителями за то, что те говорят на украинском.

На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров