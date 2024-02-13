росіяни на окупованих територіях знущаються з місцевих, які говорять українською - омбудсман

Окупаційні війська рф на тимчасово захоплених територіях України знущаються з місцевих мешканців за те, що ті говорять українською. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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Він розповів, що нещодавно з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося виїхати цивільному подружжю

Вони майже два роки перебували на ТОТ України та зазнали жорстокого поводження зі сторони окупантів. Жінку двічі водили на "підвал" та жорстоко побили через те, що вона розмовляла українською мовою!! Важко уявити, що люди вимушені пережити

За його словами, подружжя тричі намагалось виїхати підконтрольну територію Україні: перший раз на їхніх очах розстріляли евакуаційну машину, другий – українців побили. Лише третя спроба виявилася вдалою.

За сприяння Офісу Омбудсмана був напрацьований евакуаційний маршрут та забезпечено психологічну підтримку подружжю. Як результат, сьогодні українці у відносній безпеці. Жінка розповідає, що коли була на підконтрольній території стала на коліна та поцілувала землю