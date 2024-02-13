россияне на оккупированных территориях издеваются над местными, которые говорят на украинском - омбудсмен

Оккупационные войска рф на временно захваченных территориях Украины издеваются над местными жителями за то, что те говорят на украинском. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что недавно с временно оккупированной территории Херсонщины удалось выехать гражданским супругам

Они почти два года находились на ВОТ Украины и подверглись жестокому обращению со стороны оккупантов. Женщину дважды водили на "подвал" и жестоко избили за то, что она разговаривала на украинском языке!!! Трудно представить, что люди вынуждены пережить - рассказал Лубинец.

По его словам, супруги трижды пытались выехать подконтрольную территорию Украины: первый раз на их глазах расстреляли эвакуационную машину, второй - украинцев избили. Только третья попытка оказалась удачной.

При содействии Офиса Омбудсмана был наработан эвакуационный маршрут и обеспечена психологическая поддержка супругам. Как результат, сегодня украинцы в относительной безопасности. Женщина рассказывает, что когда была на подконтрольной территории стала на колени и поцеловала землю - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним

Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины продолжают принуждать украинцев отказываться от гражданства, требуя письменные заявления об отказе от него.

На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров