росіяни на захоплених територіях тероризують українців, які не підтримують окупантів - Федоров
Київ • УНН
росіяни в окупованій частині Запорізькій області переслідують українців, які публічно виступають проти окупації, і шантажують місцевих жителів конфіскацією майна.
На захопленій частині Запорізької області росіяни переслідують українців, які публічно виступають проти окупаційної влади. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами Федорова, днями окупанти "притягли до відповідальності" мелітопольця за те, що він розмістив у соціальних мережах українську символіку, яка заборонена в рф.
Крім того, росіяни шантажують місцевих майном. Зокрема, на окупованій території запровадили "особливий порядок" обігу нерухомості, власники якої "вчиняють недружні дії щодо російських юридичних і фізичних осіб", тобто кажуть правду про те, що відбувається на ТОТ, чи допомагають ЗСУ.
Гауляйтер балицький розповідає пропагандистам, що рано чи пізно всіх, хто підтримує Україну виживуть зі своїх домівок і виселять за межі окупації
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що окупаційні війська рф на тимчасово захоплених територіях України знущаються з місцевих мешканців за те, що ті говорять українською.
На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров29.01.24, 12:44 • 23751 перегляд