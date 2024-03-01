рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

В Мелитополе оккупационные силы используют новые технологии для усиления давления на местных жителей. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно информации, патрулирование города Мелитополь теперь осуществляется с помощью беспилотников - квадрокоптеров. Ранее такие технические средства уже использовались в соседнем Токмаке для поиска нарушителей комендантского часа.

Также россияне присылают сообщения-предупреждения о том, что все телефонные разговоры жителей будут записаны "в целях безопасности".

Кроме того, оккупанты устанавливают металлические ограждения вдоль центральных и второстепенных улиц, чтобы люди передвигались только в пределах видеонаблюдения.

россияне превратили ВОТ в самую большую тюрьму мира. Юг ждет деоккупации - заявил Иван Федоров.

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