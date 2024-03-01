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Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов

Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:21  •  5557 просмотра

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Укрзализныця сообщила, что в феврале 2024 года перевезла рекордные 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем в феврале 2023 года, благодаря слаженной работе и стабильному росту грузопотока.

В феврале Укрзализныця достигла рекордной отметки грузовых перевозок - 14,5 млн тонн грузов за месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

Детали

В компании подчеркнули, что это рекордный объем перевозок с начала полномасштабного вторжения, на 30% больше, чем в феврале 2023 года и на 3% больше рекордного предыдущего месяца.

Благодаря слаженной и системной работе фиксируем стабильный рост грузоперевозок. В феврале перевезли рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения. Все 100% заявок, которые мы получили на грузоперевозки, были реализованы, груз доставлен вовремя. В очередной раз свою эффективность доказал украинский морской коридор, и как результат - на экспорт перевезли почти 7,8 млн тонн грузов, из них 3,3 млн тонн - это зерно

- отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко

Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи15 декабря 2023, 15:19 • 28932 просмотра

Дополнение

В общем экспорт увеличился по сравнению с февралем 2023 года на 53% и в общей структуре перевозок уже второй месяц подряд составляет 53%. 

Отмечается, что через припортовые станции в феврале 2024 года в целом было перевезено 5,2 млн тонн грузов, а через западные пограничные. В частности, через портовые станции было перевезено 2,8 млн тонн зерновых грузов, через пограничные западные переходы - 537 тыс. тонн.

Кроме того, в внутреннем сообщении, что по объемам уступило первенство экспорту, в феврале было перевезено более 5,8 млн тонн, что на 6% больше февраля 2023 года.

В Компании также добавили, что импортные перевозки выросли на 65% к февралю 2023 года и составили 872,4 тыс. тонн

Напомним,

Украинским гуманитарным коридором в Черном море в феврале экспортирован рекордный за время полномасштабного вторжения объем грузов - 8 млн тонн продукции. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономика
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
oleksandr-kamyshynАлександр Камышин
Рекорд від початку повномасштабного вторгнення: у лютому Укрзалізниця перевезла 14,5 мільйонів тонн вантажів
Record since the beginning of the full-scale invasion: Ukrzaliznytsia transported 14.5 million tons of cargo in February
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Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов

Укрзализныця сообщила, что в феврале 2024 года перевезла рекордные 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем в феврале 2023 года, благодаря слаженной работе и стабильному росту грузопотока.

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