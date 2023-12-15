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ukrzaliznitsya-nachala-vipusk-zernovozov-pod-yevropeiskuyu-shirinu-kolei

Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 15:19  •  19256 просмотра

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Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.

Укрзаинские железнодорожники построили зерновоз, который может перевозить зерно европейскими путями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

На производственных мощностях Укрзализныци впервые в истории изготовили зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по территории Украины по колее 1520 мм и колеей 1435 мм стран Европейского Союза.

Чтобы наращивать объемы экспорта, должны не только развивать пограничную инфраструктуру, но и обновлять количественно и качественно подвижной состав. Впервые в истории Украины изготовили зерновоз на производственных мощностях Укрзализныци, который максимально приспособлен для перевозки грузов по территории Украины и по колее 1435 стран Европейского Союза. Он учитывает все требования, особенности и габарит инфраструктуры

- отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Новый вагон-хоппер для зерна модели 19-8005-У предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Его грузоподъемность 70 тонн; объем кузова 104 куб. м; 5 загрузочных люков, 6 разгрузочных; конструкционная скорость 120 км/ч.

Сообщается, что зерновоз построили на мощностях Укрзализныци, максимально используя украинские комплектующие и материалы. Такие вагоны планируется поставить на серийное производство.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
Укрзалізниця почала випуск зерновозів під європейську ширину колії
Ukrzaliznytsia starts producing grain carriers for European gauge
Новости по теме

Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи

Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.

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