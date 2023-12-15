Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи

Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон

Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона газеты Mirror Group Newspapers и присудил ему около 178 000 долларов компенсации.