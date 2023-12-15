Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи
Киев • УНН
Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.
Укрзаинские железнодорожники построили зерновоз, который может перевозить зерно европейскими путями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
На производственных мощностях Укрзализныци впервые в истории изготовили зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по территории Украины по колее 1520 мм и колеей 1435 мм стран Европейского Союза.
Чтобы наращивать объемы экспорта, должны не только развивать пограничную инфраструктуру, но и обновлять количественно и качественно подвижной состав. Впервые в истории Украины изготовили зерновоз на производственных мощностях Укрзализныци, который максимально приспособлен для перевозки грузов по территории Украины и по колее 1435 стран Европейского Союза. Он учитывает все требования, особенности и габарит инфраструктуры
Новый вагон-хоппер для зерна модели 19-8005-У предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Его грузоподъемность 70 тонн; объем кузова 104 куб. м; 5 загрузочных люков, 6 разгрузочных; конструкционная скорость 120 км/ч.
Сообщается, что зерновоз построили на мощностях Укрзализныци, максимально используя украинские комплектующие и материалы. Такие вагоны планируется поставить на серийное производство.
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Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи
Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.
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