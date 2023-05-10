Україна і Литва планують сумісну залізничну мережу і транспортні коридори в обхід рф та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. АТ "Укрзалізниця" підписала напередодні меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з групою компаній "Литовських залізниць" (LTG) - планують створити сумісну залізничну мережу, повідомили у компанії, пише УНН.
Деталі
Українські та литовські залізничники домовилися про реалізацію спільного проєкту «Операційна модель FREE Rail».
"Йдеться про створення сумісної, стійкої та незалежної від країн-агресорів залізничної системи та розвиток вантажних і пасажирських перевезень по колії 1520 мм між країнами", - зазначили в УЗ.
Завдяки реалізації проєкту сторони планують сформувати єдину, повністю незалежну систему експлуатації залізниці на мережі 1520 мм з точки зору технічних стандартів, ІТ систем, положень або будь-якого виду сертифікації Ради із залізничного транспорту.
"Також передбачається розвиток альтернативних транспортних коридорів між портами Балтійського моря та Україною, в обхід росії та білорусі, та подальше зменшення залежності від російських та білоруських транзитних вантажопотоків", - вказали в УЗ.
Про налагодження подальшого ефективного співробітництва у сфері залізничних перевезень представники Укрзалізниці домовилися також і з польською компанією Laude Smart Intermodal S.A. Вони домовилися, зокрема, про вивчення потенціалу для співпраці в транспортуванні наливних вантажів, вдосконалення залізничних логістичних рішень.
Доповнення
Україна має одну за найбільших у Європі залізничних мереж. Українська залізниця безпосередньо межує та співпрацює із залізницями Польщі, Молдови, Румунії, Словаччини, Угорщини. Також компанія до повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року обслуговувала 13 українських морських портів Чорноморського та Азовського басейнів. Попри військову агресію рф та руйнування інфраструктури, Укрзалізниця безперебійно працює та розвивається.
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