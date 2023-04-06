Між Україною та Польщею протестували маршрут євроколією. Сполучення планують відкрити влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Укрзалізниці відзвітували про успішне завершення тестово-випробувальної поїздки євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської Львівської області. Хаб між поїздами з Варшави планується відкрити влітку, пише УНН.
Деталі
На борту першого рейса разом із залізничниками перебували Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.
У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.
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Доповнення
В Укрзалізниці розповіли про нові зміни у правилах перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували в наданні якісного сервісу перевезення.