Между Украиной и Польшей протестировали маршрут по европути. Сообщение планируют открыть летом

Детали

На борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколеи 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.

В перспективе будет рассматриваться проект удлинения европейской колеи непосредственно до Львова.

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Дополнение

В Укрзализныце рассказали о новых изменениях в правилах перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Правила, которыми руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не соответствовали современным потребностям пассажиров и железной дороги и ограничивали в предоставлении качественного сервиса перевозки.