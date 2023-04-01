На західних кордонах з'явились черги: українці їдуть додому на Великодні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На західних кордонах, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Як повідомили у Держприкордонслужбі, багато співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят, передає УНН.
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"На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят", - йдеться у повідомленні.
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Прикордонники відзначають, що така активізація місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону. Таким чином, у основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як "Шегині" і "Краківець", відмічається накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України.
З урахуванням цього прикордонники збільшили кількість персоналу для оформлення подорожуючих, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації.
У ДПСУ рекомендують обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця".