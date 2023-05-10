Украина и Литва планируют совместимую ж/д сеть и транспортные коридоры в обход рф и беларуси

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КИЕВ. 10 мая. УНН. АО "Укрзализныця" подписала накануне меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с группой компаний "Литовских железных дорог" (LTG) - планируют создать совместимую железнодорожную сеть, сообщили в компании, пишет УНН

Детали

Украинские и литовские железнодорожники договорились о реализации совместного проекта «Операционная модель FREE Rail».

"Речь идет о создании совместимой, устойчивой и независимой от стран-агрессоров железнодорожной системы и развитии грузовых и пассажирских перевозок по колее 1520 мм между странами", - отметили в УЗ.

Благодаря реализации проекта стороны планируют сформировать единую, полностью независимую систему эксплуатации железной дороги на сети 1520 мм с точки зрения технических стандартов, ІТ-систем, положений или любого вида сертификации Совета по железнодорожному транспорту.

"Также предполагается развитие альтернативных транспортных коридоров между портами Балтийского моря и Украиной, в обход россии и беларуси, и дальнейшее уменьшение зависимости от российских и белорусских транзитных грузопотоков", - указали в УЗ.

О налаживании дальнейшего эффективного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок представители Укрзализныци договорились также и с польской компанией Laude Smart Intermodal S.A. Они договорились, в частности, об изучении потенциала для сотрудничества в транспортировке наливных грузов, совершенствовании железнодорожных логистических решений.

Дополнение

Украина имеет одну из крупнейших в Европе железнодорожных сетей. Украинская железная дорога непосредственно граничит и сотрудничает с железными дорогами Польши, Молдовы, Румынии, Словакии, Венгрии. Также компания до полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года обслуживала 13 украинских морских портов Черноморского и Азовского бассейнов. Несмотря на военную агрессию рф и разрушение инфраструктуры, Укрзализныця бесперебойно работает и развивается.

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