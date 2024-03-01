Рекорд від початку повномасштабного вторгнення: у лютому Укрзалізниця перевезла 14,5 мільйонів тонн вантажів
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила, що в лютому 2024 року перевезла рекордні 14,5 млн тонн вантажів, що на 30% більше, ніж у лютому 2023 року, завдяки злагодженій роботі та стабільному зростанню вантажопотоку.
У лютому Укрзалізниця досягнула рекордної позначки вантажних перевезень - 14,5 млн тонн вантажів за місяць. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.
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У компанії підкреслили, що це рекордний обсяг перевезень від початку повномасштабного вторгнення, на 30% більше, ніж у лютому 2023 року та на 3% більше рекордного попереднього місяця.
Завдяки злагодженій та системній роботі фіксуємо стабільний ріст вантажоперевезень. У лютому перевезли рекордну кількість вантажів від початку повномасштабного вторгнення. Всі 100% заявок, які ми отримали на вантажоперевезення, були реалізовані, вантаж доставлено вчасно. Вкотре свою ефективність довів український морський коридор, і як результат — на експорт перевезли майже 7,8 млн тонн вантажів, з них 3,3 млн тонн — це зерно
Укрзалізниця почала випуск зерновозів під європейську ширину колії15.12.23, 17:19 • 30075 переглядiв
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Загалом експорт збільшився у порівнянні з лютим 2023 року на 53% та в загальній структурі перевезень уже другий місяць поспіль становить 53%.
Зазначається, що через припортові станції в лютому 2024 року загалом було перевезено 5,2 млн тонн вантажів, а через західні прикордонні. Зокрема, через портові станції було перевезено 2,8 млн тонн зернових вантажів, через прикордонні західні переходи — 537 тис. тонн.
Окрім того, у внутрішньому сполученні, що за обсягами поступилось першістю експорту, у лютому було перевезено понад 5,8 млн тонн, що на 6% більше лютого 2023 року.
У Компанії також додали, що імпортні перевезення зросли на 65% до лютого 2023 року й становили 872,4 тис. тонн
Нагадаємо
Українським гуманітарним коридором у Чорному морі у лютого експортовано рекордний за часів повномасштабного вторгнення обсяг вантажів - 8 млн тонн продукції.