Рекорд від початку повномасштабного вторгнення: у лютому Укрзалізниця перевезла 14,5 мільйонів тонн вантажів

У лютому Укрзалізниця досягнула рекордної позначки вантажних перевезень - 14,5 млн тонн вантажів за місяць. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.

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У компанії підкреслили, що це рекордний обсяг перевезень від початку повномасштабного вторгнення, на 30% більше, ніж у лютому 2023 року та на 3% більше рекордного попереднього місяця.

Завдяки злагодженій та системній роботі фіксуємо стабільний ріст вантажоперевезень. У лютому перевезли рекордну кількість вантажів від початку повномасштабного вторгнення. Всі 100% заявок, які ми отримали на вантажоперевезення, були реалізовані, вантаж доставлено вчасно. Вкотре свою ефективність довів український морський коридор, і як результат — на експорт перевезли майже 7,8 млн тонн вантажів, з них 3,3 млн тонн — це зерно