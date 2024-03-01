Українським коридором у Чорному морі у лютому експортували рекордний обсяг вантажів: 8 млн тонн
Київ • УНН
У лютому гуманітарним коридором у Чорному морі експортувано рекордні 8 мільйонів тонн вантажів, з яких 5,2 мільйона тонн - продукція українських аграріїв.
Українським гуманітарним коридором у Чорному морі у лютого експортовано рекордний за часів повномасштабного вторгнення обсяг вантажів - 8 млн тонн продукції. Про це 1 березня повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у себе на Facebook, передає УНН.
Деталі
Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 - продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише Українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення
За його словами, Україна поступово наближається до довоєнних показників експорту через ці порти. Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти.
Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії
З початку роботи Українського коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.
Наразі, за його словами, на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 113 суден, які мають експортувати майже 3 млн тонн вантажів.
Нагадаємо
10 серпня 2023 року Україна оголосила про коридори для торгових суден у Чорному морі.