По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн

Украинским гуманитарным коридором в Черном море в феврале экспортировано рекордный за время полномасштабного вторжения объем грузов - 8 млн тонн продукции. Об этом 1 марта сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков у себя на Facebook, передает УНН.

Детали

Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце года составил 8 млн тонн, из которых 5,2 - продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только по Украинскому коридору, а и во времена полномасштабного вторжения - написал Кубраков.

По его словам, Украина постепенно приближается к довоенным показателям экспорта через эти порты. Сегодня более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты.

Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. Особенно, что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии - указал Кубраков.

С начала работы Украинского коридора почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн тонн - это зерновые и масличные.

Сейчас, по его словам, на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 113 судов, которые должны экспортировать почти 3 млн тонн грузов.

Напомним

10 августа 2023 года Украина объявила о коридорах для торговых судов в Черном море.