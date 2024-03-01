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По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн

По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 12:13  •  11839 просмотра

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В феврале по гуманитарному коридору в Черном море экспортировано рекордные 8 миллионов тонн грузов, из которых 5,2 миллиона тонн - продукция украинских аграриев.

Украинским гуманитарным коридором в Черном море в феврале экспортировано рекордный за время полномасштабного вторжения объем грузов -  8 млн тонн продукции.  Об этом 1 марта сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков у себя на Facebook, передает УНН.

Детали

Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце года составил 8 млн тонн, из которых 5,2 - продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только по Украинскому коридору, а и во времена полномасштабного вторжения

- написал Кубраков.

По его словам, Украина постепенно приближается к довоенным показателям экспорта через эти порты. Сегодня более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты. 

Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. Особенно, что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии

- указал Кубраков.

 С начала работы Украинского коридора почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн тонн - это зерновые и масличные. 

Сейчас, по его словам, на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 113 судов, которые должны экспортировать почти 3 млн тонн грузов.

Напомним

10 августа 2023 года Украина объявила о коридорах для торговых судов в Черном море.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Українським коридором у Чорному морі у лютому експортували рекордний обсяг вантажів: 8 млн тонн
A record volume of cargo was exported through the Ukrainian corridor in the Black Sea in February: 8 million tons
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