Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

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Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованных как больницы, способных оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу, для перевозки тяжелораненых украинских солдат.
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
В 2022 году Украина подписала около 180 контрактов на закупку боеприпасов, что почти вдвое больше, чем 90 контрактов, подписанных в 2023 году, всего более 640 контрактов на закупку оружия и боеприпасов в течение 2022-2023 годов, из которых около 300 завершено по состоянию на 6 марта 2024 года.
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В Главном управлении разведки МО Украины назвали заявление главы российского "ростелекома" о кибервойне против украинской разведки неуклюжей попыткой легитимизировать незаконные выборы и оправдать правление путина.
Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции
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Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки
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НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии
В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ожидается, что ее рост ускорится во втором полугодии, согласно данным Национального банка Украины.
В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка
На Кольцевой дороге в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее перебои в движении в направлении Жулянского путепровода, один автомобиль перевернулся.
Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ
Вооруженные силы разрабатывают наземные беспилотники, способные противостоять радиоэлектронной борьбе, автономно определять маршруты без GPS или искусственного интеллекта и выполнять различные боевые задачи, такие как нанесение огневого поражения, штурм позиций, минирование, разминирование, медицинская эвакуация, логистика, разведка и атаки камикадзе.
российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления
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Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей США предупредил сенаторов-республиканцев, что Палата представителей подготовит собственный проект пакета помощи Украине, который будет существенно отличаться от принятого Сенатом.