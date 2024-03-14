Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-kamyshynАлександр Камышин
bronetransporter-m113Бронетранспортер M113
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  14015 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  102519 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  124975 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  125392 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125886 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120174 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108864 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123157 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121162 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118975 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Новости по теме
Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

  •  5577 просмотра
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Эксклюзив

  •  14015 просмотра
ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

  •  7830 просмотра
Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

  •  6171 просмотра
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

  •  9863 просмотра
НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

  •  6762 просмотра
В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

  •  10935 просмотра
Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

  •  11596 просмотра
российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

  •  11369 просмотра
Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

  •  12361 просмотра

Популярные

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

  •  118923 просмотра
В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие

  •  96773 просмотра
В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

  •  76112 просмотра
Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

  •  58784 просмотра
рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму

рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму

  •  111199 просмотра

Публикации

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

  •  118923 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  162144 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  199481 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  224266 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  253358 просмотра

Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованных как больницы, способных оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу, для перевозки тяжелораненых украинских солдат.

Война •   •  5577 просмотра
Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

В 2022 году Украина подписала около 180 контрактов на закупку боеприпасов, что почти вдвое больше, чем 90 контрактов, подписанных в 2023 году, всего более 640 контрактов на закупку оружия и боеприпасов в течение 2022-2023 годов, из которых около 300 завершено по состоянию на 6 марта 2024 года.

Война •   •  14015 просмотра
Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

В Главном управлении разведки МО Украины назвали заявление главы российского "ростелекома" о кибервойне против украинской разведки неуклюжей попыткой легитимизировать незаконные выборы и оправдать правление путина.

Война •   •  7830 просмотра
ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Бывший заместитель главы Национальной полиции Украины получал подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости.

Криминал и ЧП •   •  6171 просмотра
Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил ситуацию в Украине с Президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил Германию за военную поддержку, и Германия продолжит оказывать военную помощь Украине.

Война •   •  9863 просмотра
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию в Украине: Германия заверила в продолжении военной поддержки

НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ожидается, что ее рост ускорится во втором полугодии, согласно данным Национального банка Украины.

Экономика •   •  6762 просмотра
НБУ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии

В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

На Кольцевой дороге в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее перебои в движении в направлении Жулянского путепровода, один автомобиль перевернулся.

Киев •   •  10935 просмотра
В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

Вооруженные силы разрабатывают наземные беспилотники, способные противостоять радиоэлектронной борьбе, автономно определять маршруты без GPS или искусственного интеллекта и выполнять различные боевые задачи, такие как нанесение огневого поражения, штурм позиций, минирование, разминирование, медицинская эвакуация, логистика, разведка и атаки камикадзе.

Война •   •  11596 просмотра
Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Оккупанты планируют завысить явку на "выборах" президента рф на временно оккупированных территориях, чтобы создать ложную картину поддержки оккупации местными жителями.

Война •   •  11369 просмотра
российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США предупредил сенаторов-республиканцев, что Палата представителей подготовит собственный проект пакета помощи Украине, который будет существенно отличаться от принятого Сенатом.

политика •   •  12361 просмотра
Палата представителей США подготовит свой проект для помощи Украине, но с изменениями - спикер Джонсон