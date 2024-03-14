Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

Укрзализныця, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерство обороны Украины и Командование Медицинских сил впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "УЗ".

Детали

С марта 2022 года оснащение медицинских вагонов становилось все более комплексным, начали появляться вагоны-реанимации с кислородными станциями, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами, аспираторами и другой техникой.

Первый медицинский вагон, который не имеет аналогов в мире, был создан в начале марта 2022 года. Тогда не существовало никаких чертежей и технической документации, но была большая потребность в таких вагонах. Железнодорожники и медики за 4 дня переоборудовали первый такой вагон. Сегодня же общее количество вагонов, задействованных в медицинской эвакуации в Украине, составляет 62 единицы - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Кроме того, вагоны являются автономными, то есть питаются резервными генераторами.

"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны

Отмечается, что оборудование медицинских вагонов тождественно оборудованию настоящего госпиталя. Это дает возможность оказания экстренной медицинской помощи прямо во время движения, поэтому эти вагоны могут транспортировать тяжелораненых военнослужащих, которых невозможно перевозить другими видами транспорта.

Ключевую роль в военной медицине во время войны играют координация и логистика. Ведь время крайне важно на любом этапе медицинской помощи раненому или травмированному бойцу и играет ключевую роль для дальнейшего лечения - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В компании добавляют, что в вагонах работают анестезиологи, медсестры, медбратья, санитары и эвакуационные бригады железнодорожников. Медицинское оборудование на борту поезда делает возможным даже оперативное вмешательство во время движения поезда в наиболее критических случаях.

Также в "УЗ" обещают, что к концу 2024 года железнодорожники переоборудуют еще 8 таких вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников.

Напомним

Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыли десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых солдат с поля боя, и еще сотни ожидаются в ближайшее время.