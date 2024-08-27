У багатьох вітчизняних виробників дронів українська локалізація сягає 98% - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що локалізація виробництва дронів в Україні сягає 98%. Україна вже виробляє понад 1 млн дронів і продовжує нарощувати виробництво власної зброї.
В багатьох вітчизняних виробників дронів українська локалізація сягає 98%. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Ми дійсно в рази, подекуди в десятки, подекуди в сотні разів підняли спроможності нашого виробництва. Ми всі бачимо скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємствах-виробників дронів локалізація складає 98%...Від плат до запасних частин все виробляється в Україні
Він зазначив, що сьогодні Україна вже виробляє та постачає понад 1 млн дронів й продовжує нарощування.
"Ми сьогодні дійсно маємо українську зброю перемоги у всіх напрямках, від української артилерії до виключно українських дронів…Ми продовжуємо цю роботу, працює парламент та уряд…", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
24 серпня відбулося перше бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниці". Це абсолютно новий клас зброї, який успішно пройшов випробування.