У многих отечественных производителей дронов украинская локализация достигает 98% - Шмыгаль

У многих отечественных производителей дронов украинская локализация достигает 98%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Мы действительно в разы, иногда в десятки, иногда в сотни раз подняли способности нашего производства. Мы все видим сколько дронов сегодня производит Украина. Во многих предприятиях-производителях дронов локализация составляет 98% ... От плат до запасных частей все производится в Украине - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня Украина уже производит и поставляет более 1 млн дронов и продолжает наращивание.

"Мы сегодня действительно имеем украинское оружие победы во всех направлениях, от украинской артиллерии до исключительно украинских дронов... Мы продолжаем эту работу, работает парламент и правительство...", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

24 августа состоялось первое боевое применение нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляниця". Это совершенно новый класс оружия, который успешно прошел испытания.