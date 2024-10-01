И Байден, и Трамп позволят Украине бить вглубь рф - Волкер

Еще до президентских выборов в США или вскоре после них администрация Джо Байдена начнет снимать ограничения для использования американского оружия для нанесения Украиной ударов по объектам в глубине россии. Такое мнение в интервью DW высказал бывший спецпредставитель Украины Курт Волкер, передает УНН.

Также он предположил, что в случае победы на выборах Дональда Трампа он может пойти "еще дальше": "Он скажет украинцам: "Вот вам новое соглашение по ленд-лизу. Вы можете занимать столько, сколько вам нужно, если вы на них покупаете американское оружие. Воюйте! При одном условии - когда путин будет готов закончить войну, вы тоже ее завершите". При этом он будет давить на путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!"

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Волкер также согласился с мнением, что как только американцы будут позволять украинцам стрелять по целям в глубине россии, то же самое сделают и остальные союзники по НАТО. "Америка всех сдерживает. Германия прячется за спиной США", - считает он.

Кроме того, по его мнению, применить ядерное оружие в войне против Украины владимира путина сдерживают лишь "потенциальные последствия" этого применения, которые "очень сильно ударят по России".

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