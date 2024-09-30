Ядерная риторика путина не должна сдерживать НАТО от помощи Украине - Столтенберг

"Безрассудная российская ядерная риторика" владимира путина не должна сдерживать членов НАТО от предоставления дополнительной военной помощи Украине. Об этом заявил в понедельник в интервью Reuters председатель НАТО, который покидает свой пост Йенс Столтенберг, передает УНН.

Столтенберг отреагировал на заявление путина о том, что россия может применить ядерное оружие, если ее поразят обычными ракетами, и что москва будет считать любое нападение на нее при поддержке ядерной державы совместным нападением.

Предупреждение путина прозвучало, когда Соединенные Штаты и их союзники обдумывают, позволить ли Украине запускать обычные западные ракеты вглубь России. Киев заявляет, что хочет получить разрешение поражать цели, которые являются частью военных усилий россии.

"То, что мы видели, - это модель безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и это вписывается в эту схему", - сказал Столтенберг, который во вторник передает руководство НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

"Каждый раз, когда мы усиливали нашу поддержку новыми видами оружия - боевыми танками, дальнобойным огнем или F-16 - россияне пытались нам помешать", - сказал Столтенберг Reuters в штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя.

"Им это не удалось, и этот последний пример не должен препятствовать союзникам по НАТО поддерживать Украину".

По его словам, НАТО не заметило никаких изменений в ядерной позиции россии, "которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны".

Несмотря на угрозы путина: кремль призвал не апеллировать к ядерной доктрине рф из-за ударов дронов по россии