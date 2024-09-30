Ядерная риторика путина не должна сдерживать НАТО от помощи Украине - Столтенберг
Киев • УНН
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные угрозы путина не должны препятствовать предоставлению военной помощи Украине.
"Безрассудная российская ядерная риторика" владимира путина не должна сдерживать членов НАТО от предоставления дополнительной военной помощи Украине. Об этом заявил в понедельник в интервью Reuters председатель НАТО, который покидает свой пост Йенс Столтенберг, передает УНН.
Столтенберг отреагировал на заявление путина о том, что россия может применить ядерное оружие, если ее поразят обычными ракетами, и что москва будет считать любое нападение на нее при поддержке ядерной державы совместным нападением.
Предупреждение путина прозвучало, когда Соединенные Штаты и их союзники обдумывают, позволить ли Украине запускать обычные западные ракеты вглубь России. Киев заявляет, что хочет получить разрешение поражать цели, которые являются частью военных усилий россии.
"То, что мы видели, - это модель безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и это вписывается в эту схему", - сказал Столтенберг, который во вторник передает руководство НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
"Каждый раз, когда мы усиливали нашу поддержку новыми видами оружия - боевыми танками, дальнобойным огнем или F-16 - россияне пытались нам помешать", - сказал Столтенберг Reuters в штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя.
"Им это не удалось, и этот последний пример не должен препятствовать союзникам по НАТО поддерживать Украину".
По его словам, НАТО не заметило никаких изменений в ядерной позиции россии, "которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны".
Несмотря на угрозы путина: кремль призвал не апеллировать к ядерной доктрине рф из-за ударов дронов по россии30 сентября 2024, 13:10 • 10176 просмотров