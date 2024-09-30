Несмотря на угрозы путина: кремль призвал не апеллировать к ядерной доктрине рф из-за ударов дронов по россии

ukenru
Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  14258 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
  •  61206 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Эксклюзив
Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
  •  90682 просмотра

Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

Эксклюзив
В столичном метро на рельсы упала женщина
  •  101062 просмотра

В столичном метро на рельсы упала женщина

Эксклюзив
Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября
  •  102786 просмотра

Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

Эксклюзив
МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение
  •  104019 просмотра

МОН об отмене золотых и серебряных медалей в школах: ведется обсуждение

Эксклюзив
Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе
  •  103890 просмотра

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
  •  116107 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
29 сентября 2024, 13:31  •  111184 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
29 сентября 2024, 12:47  •  109276 просмотра

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших

Атака на Киев продолжалась более 5 часов, предварительно в столице без разрушений и пострадавших

  •  42864 просмотра
На столичной Оболони обнаружили обломки вражеского дрона возле жилого дома - мэр

На столичной Оболони обнаружили обломки вражеского дрона возле жилого дома - мэр

  •  39457 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  102897 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  98269 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  35997 просмотра
публикации
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  35997 просмотра
Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство

  •  98269 просмотра
Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

  •  102897 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  165372 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  159357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  104813 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

  •  63486 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

  •  116107 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

29 сентября 2024, 03:03  •  100556 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  113189 просмотра
Актуальное
Несмотря на угрозы путина: кремль призвал не апеллировать к ядерной доктрине рф из-за ударов дронов по россии

Несмотря на угрозы путина: кремль призвал не апеллировать к ядерной доктрине рф из-за ударов дронов по россии

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:10  •  4719 просмотра

Read in English

Спикер Путина заявил, что не стоит часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине РФ. Песков подчеркнул, что массированные атаки дронов не являются основанием для применения ядерного оружия.

На фоне массированных атак дронов по рф, в кремле заявили, что не стоит слишком часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине, которые позволяют нанести ядерный удар в ответ. Об этом в частности заявил представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Пескова спросили, является ли атака 125 дронов по рф, которая произошла накануне и в которой москва обвинила Украину, прецедентом для применения ядерного оружия.  

Из его ответа следует, что в москве не считают удары дронами нарушением доктрины. 

Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу (обновленной ядерной доктрине РФ - ред.). Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом

- заявил песков. 

По словам спикера Путина, «спецоперация (так в России подменяют понятие война - ред.) происходит своим ходом», поэтому «согласования» с ядерной доктриной искать не следует.

Песков добавил, что все изменения в доктрину формализуют «соответствующим образом».

Контекст

На днях президент рф владимир путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых рф может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками. 

Напомним,

В воскресенье, 29 сентября, Минобороны РФ сообщило о якобы атаке 125 украинских БПЛА на российские регионы ночью. Утверждается, что дроны были перехвачены над волгоградской, белгородской, воронежской и другими областями.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаНовости Мира
ukrainaУкраина