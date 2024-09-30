Несмотря на угрозы путина: кремль призвал не апеллировать к ядерной доктрине рф из-за ударов дронов по россии

На фоне массированных атак дронов по рф, в кремле заявили, что не стоит слишком часто апеллировать к изменениям в ядерной доктрине, которые позволяют нанести ядерный удар в ответ. Об этом в частности заявил представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Пескова спросили, является ли атака 125 дронов по рф, которая произошла накануне и в которой москва обвинила Украину, прецедентом для применения ядерного оружия.

Из его ответа следует, что в москве не считают удары дронами нарушением доктрины.

Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу (обновленной ядерной доктрине РФ - ред.). Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом - заявил песков.

По словам спикера Путина, «спецоперация (так в России подменяют понятие война - ред.) происходит своим ходом», поэтому «согласования» с ядерной доктриной искать не следует.

Песков добавил, что все изменения в доктрину формализуют «соответствующим образом».

Контекст

На днях президент рф владимир путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых рф может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Напомним,

В воскресенье, 29 сентября, Минобороны РФ сообщило о якобы атаке 125 украинских БПЛА на российские регионы ночью. Утверждается, что дроны были перехвачены над волгоградской, белгородской, воронежской и другими областями.