Американская разведка: россия стремится к победе Трампа на выборах в США, Иран - Харрис

На американских избирателей, вероятно, будет направлен поток дезинформации и кампаний влияния, спланированных противниками США с целью исказить результаты предстоящих президентских выборов и поставить под сомнение сам процесс. россия продолжает проводить кампании влияния для повышения шансов бывшего президента США Дональда Трампа. Усилия же Ирана направлены на то, чтобы помочь кандидату от демократов Камале Харрис, считают высокопоставленные представители американской разведки, пишет "Голос Америки", передает УНН.

Детали

"Мы продолжаем наблюдать, как по мере приближения ко дню выборов действующие лица активизируют свою деятельность", - сказал высокопоставленный сотрудник американской разведки, выступая перед журналистами на условиях анонимности.

"Они понимают, что люди уже голосуют, и операции могут иметь большее влияние по мере приближения ко дню выборов", - сказал чиновник, отметив, что сами выборы могут быть лишь отправной точкой.

По его словам, разведка США ожидает, что "иностранные субъекты влияния продолжат свои кампании, ставя под сомнение достоверность результатов выборов после закрытия избирательных участков".

Второй сотрудник американской разведки предупредил, что темпы таких попыток влияния, особенно направленных на конкретные гонки или политические кампании, также возросли. "Мы наблюдаем более чем трехкратное увеличение", - сказал чиновник, пояснив, что количество частных брифингов для кандидатов и кампаний также возросло.

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Разведывательные службы также предупредили, что противники США, вероятно, воспользуются ущербом, нанесенным ураганом "Элен", и потенциальным ущербом от урагана "Милтон", который усиливается у берегов США, для дальнейшего усиления и создания нарративов, призванных подорвать доверие к результатам выборов.

Американские чиновники заявили в понедельник, что россия, Иран и Китай по-прежнему несут ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей. Противники США наращивают усилия по влиянию на результаты следующих выборов и, по их словам, нет никаких признаков того, что какие-либо из этих стран изменили свои цели.

россия, по их словам, продолжает проводить кампании влияния, направленные на повышение шансов бывшего президента США и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, одновременно стремясь навредить кампании вице-президента Камалы Харрис, кандидата от Демократической партии.

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Усилия Ирана по-прежнему направлены на то, чтобы помочь Харрис и навредить Трампу, говорят они, указывая на длительную операцию по взлому и утечке информации из кампании Трампа, которую отследили трое оперативников, работающих на Корпус стражей исламской революции Ирана.

По оценкам американских спецслужб, Китай пока не вмешивается в президентскую кампанию в США, сосредоточившись на том, чтобы убедить американских избирателей отвергнуть кандидатов от штатов и местных органов власти, которые, по их мнению, ущемляют интересы Пекина, особенно тех, кто выступает в поддержку Тайваня.

Впрочем, в понедельник представители американской разведки предупредили, что россия и Куба присоединились к Китаю, нацеливаясь на выборы в конгресс, штаты и местные органы власти.

"москва задействует широкий круг субъектов влияния, пытаясь повлиять на выборы в Конгресс, в частности, чтобы побудить американскую общественность выступить против проукраинской политики и политиков", - заявил представитель разведки.

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