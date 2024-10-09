США арестовали гражданина Афганистана за планирование атаки в день выборов

Министерство юстиции США арестовало мужчину, который, вероятно, планировал атаку в день выборов в Соединенных Штатах от имени группировки "Исламское государство", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Подозреваемый, Насир Ахмад Таухеди, 27 лет, является гражданином Афганистана, проживающим в Оклахома-Сити, штат Оклахома, по данным прокуратуры.

"Этот обвиняемый, мотивированный "ИГИЛ", вероятно сговорился совершить насильственную атаку в день выборов здесь, на нашей родине", - заявил во вторник директор ФБР Кристофер Рэй.

ФБР заявило, что он пытался накопить огнестрельное оружие и предпринял шаги по ликвидации активов своей семьи и перемещению членов за границу.

Таухеди обвиняется в предоставлении, попытке предоставления и сговоре с целью оказания поддержки или ресурсов иностранной террористической организации; а также в попытке приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования их для совершения тяжкого преступления или акта терроризма.

ФБР заявило, что Таухеди работал с неназванным сообщником, который является несовершеннолетним родственником и также гражданином Афганистана. Оно обвиняет его в потреблении пропаганды "Исламского государства" через Интернет, на основании записей Google, полученных правоохранительными органами, и в пожертвовании благотворительной организации, которая используется как прикрытие для "ИГИЛ".

Согласно данным новостного партнера BBC CBS, в заявлении федеральных следователей утверждается, что Таухеди искал камеры наблюдения в Вашингтоне и веб-камеры, показывающие Белый дом и памятник Вашингтону. В нем также утверждается, что он исследовал штаты с более мягкими законами об оружии.

Таухеди искал штурмовые винтовки АК-47, чтобы использовать их в атаке, утверждают власти. 7 октября он и его сообщник встретились с лицами, которые на самом деле работали под прикрытием на ФБР, чтобы купить оружие и боеприпасы.

После покупки Таухеди и его сообщник были арестованы.

В интервью, проведенном после его ареста в понедельник, ФБР заявило, что Таухеди якобы подтвердил, что планировал атаку в день выборов, которая будет направлена на "большие скопления людей", и что он планировал умереть, осуществляя ее.

Таухеди прибыл в США в сентябре 2021 года по специальной иммиграционной визе с женой и маленьким ребенком. На момент ареста он жил в Оклахома-Сити.

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