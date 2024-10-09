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США заарештували громадянина Афганістану за планування атаки в день виборів

США заарештували громадянина Афганістану за планування атаки в день виборів

Київ • УНН

 • 12099 перегляди

ФБР заарештувало 27-річного громадянина Афганістану в Оклахомі за підозрою у плануванні теракту в ім'я "ІДІЛ". Насір Ахмад Таухеді намагався придбати зброю та планував атакувати "великі скупчення людей" у день виборів, вказує влада країни.

Міністерство юстиції США заарештувало чоловіка, який, ймовірно, планував атаку у день виборів у Сполучених Штатах в ім'я угруповання "Ісламська держава", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Підозрюваний, Насір Ахмад Таухеді, 27 років, є громадянином Афганістану, який проживає в Оклахома-Сіті, штат Оклахома, за даними прокуратури.

"Цей обвинувачений, мотивований "ІДІЛ", імовірно змовився вчинити насильницьку атаку у день виборів тут, на нашій батьківщині", - заявив у вівторок директор ФБР Крістофер Рей.

ФБР заявило, що він намагався накопичити вогнепальну зброю і зробив кроки щодо ліквідації активів своєї сім'ї та переміщення членів за кордон.

Таухеді обвинувачується у наданні, спробі надання та змові з метою надання підтримки або ресурсів іноземній терористичній організації; а також у спробі придбання вогнепальної зброї та боєприпасів для використання їх для скоєння тяжкого злочину чи акту тероризму.

ФБР заявило, що Таухеді працював із неназваним спільником, який є неповнолітнім родичем і також громадянином Афганістану. Воно звинувачує його у споживанні пропаганди "Ісламської держави" через Інтернет, на підставі записів Google, отриманих правоохоронними органами, та у пожертвуванні благодійній організації, яка використовується як прикриття для "ІДІЛ".

Згідно з даними новинного партнера BBC CBS, у заяві федеральних слідчих стверджується, що Таухеді шукав камери спостереження у Вашингтоні та веб-камери, що показують Білий дім і пам'ятник Вашингтону. У ньому також стверджується, що він досліджував штати із м'якшими законами про зброю.

Таухеді шукав штурмові гвинтівки АК-47, щоб використовувати їх в атаці, стверджує влада. 7 жовтня він та його спільник зустрілися з особами, які насправді працювали під прикриттям на ФБР, щоб купити зброю та боєприпаси.

Після покупки Таухеді та його спільник були заарештовані.

В інтерв'ю, проведеному після його арешту в понеділок, ФБР заявило, що Таухеді нібито підтвердив, що планував атаку у день виборів, яка буде спрямована на "великі скупчення людей", і що він планував померти, здійснюючи її.

Таухеді прибув до США у вересні 2021 року за спеціальною імміграційною візою з дружиною та маленькою дитиною. На момент арешту він мешкав в Оклахома-Сіті.

США ліквідували 4 лідерів ІДІЛ в Іраку14.09.24, 04:10 • 27945 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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