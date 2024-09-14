США ліквідували 4 лідерів ІДІЛ в Іраку
Київ • УНН
Спільна операція США та Іраку 29 серпня призвела до знищення чотирьох високопоставлених лідерів ІДІЛ на заході Іраку. Серед убитих - Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві, ключовий командир ІДІЛ в Іраку.
Спільна операція США та Іраку призвела до знищення чотирьох лідерів ІДІЛ на заході Іраку. Про це повідомляє AFP News, передає УНН.
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Наприкінці серпня в результаті спільної операції військових США та Іраку було ліквідовано чотирьох високопоставлених лідерів терористичної організації ІДІЛ. Операція, що відбулася 29 серпня, завершилася загибеллю 14 бойовиків, повідомляють представники американських військових.
Серед убитих - Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві, один із ключових командирів ІДІЛ, який керував усіма операціями угруповання на території Іраку, підтвердили в Центральному командуванні США (Centcom).
США оголосили про ліквідацію 15 членів ІДІЛ в Іраку31.08.24, 16:04 • 24246 переглядiв