Киев • УНН
Совместная операция США и Ирака 29 августа привела к уничтожению четырех высокопоставленных лидеров ИГИЛ на западе Ирака. Среди убитых - Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави, ключевой командир ИГИЛ в Ираке.
Совместная операция США и Ирака привела к уничтожению четырех лидеров ИГИЛ на западе Ирака. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.
Детали
В конце августа в результате совместной операции военных США и Ирака были ликвидированы четыре высокопоставленных лидера террористической организации ИГИЛ. Операция, состоявшаяся 29 августа, завершилась гибелью 14 боевиков, сообщают представители американских военных.
Среди убитых - Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави, один из ключевых командиров ИГИЛ, который руководил всеми операциями группировки на территории Ирака, подтвердили в Центральном командовании США (Centcom).
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