Совместная операция США и Ирака привела к уничтожению четырех лидеров ИГИЛ на западе Ирака. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

В конце августа в результате совместной операции военных США и Ирака были ликвидированы четыре высокопоставленных лидера террористической организации ИГИЛ. Операция, состоявшаяся 29 августа, завершилась гибелью 14 боевиков, сообщают представители американских военных.

Среди убитых - Ахмад Хамид Хусейн Абд-аль-Джалил аль-Итави, один из ключевых командиров ИГИЛ, который руководил всеми операциями группировки на территории Ирака, подтвердили в Центральном командовании США (Centcom).

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