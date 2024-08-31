США объявили о ликвидации 15 членов ИГИЛ в Ираке

15 членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) были убиты на западе Ирака в результате операции, проведенной американскими и иракскими силами. Пишет УНН со ссылкой на ORF News.

Во время совместной операции с иракскими силами, США ликвидировали группу ИГИЛ, которая была оснащена многочисленным оружием, гранатами и взрывными поясами. В результате операции, 29 августа, были убиты 15 членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на западе Ирака, семеро американских солдат получили ранения.

Совместная операция проходила в пустынном районе провинции Аль-Анбар на западе Ирака.

Напомним,

Турецкая полиция арестовала 119 человек в 23 провинциях, подозреваемых в причастности к «Исламскому государству». С июня 2023 года в Турции задержано более 3000 подозреваемых членов ИГИЛ.