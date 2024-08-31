США оголосили про ліквідацію 15 членів ІДІЛ в Іраку
Київ • УНН
Під час спільної операції США та Іраку на заході країни було вбито 15 членів ІДІЛ. Сім американських солдатів отримали поранення в ході операції в пустельному районі провінції Аль-Анбар.
15 членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) були вбиті на заході Іраку в результаті операції, проведеної американськими та іракськими силами. Пише УНН із посиланням на ORF News.
Під час спільної операції з іракськими силами, США ліквідували групу ІДІЛ, яка була оснащена численною зброєю, гранатами та вибуховими поясами. В результаті операції, 29 серпня, було вбито 15 членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) на заході Іраку, семеро американських солдатів отримали поранення.
Спільна операція проходила в пустельному районі провінції Аль-Анбар на заході Іраку.
Нагадаємо
Турецька поліція заарештувала 119 осіб у 23 провінціях, підозрюваних у причетності до "Ісламської держави". З червня 2023 року в Туреччині затримано понад 3000 підозрюваних членів ІДІЛ.