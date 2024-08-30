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У Туречині затримано 119 осіб, підозрюваних у причетності до ІДІЛ

У Туречині затримано 119 осіб, підозрюваних у причетності до ІДІЛ

Київ • УНН

 • 13357 перегляди

Турецька поліція заарештувала 119 осіб у 23 провінціях, підозрюваних у причетності до "Ісламської держави". З червня 2023 року в Туреччині затримано понад 3000 підозрюваних членів ІДІЛ.

Після нещодавньої операції проти терористичної організації ІДІЛ, у 23 провінціях Туреччини було затримано 119 підозрюваних. Пише УНН із посиланням TGRT Haber.

Деталі

За офіційними даними, турецька поліція цього тижня заарештувала 119 осіб, яких підозрюють у приналежності до джихадистського воєнізованого угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Підозрювані були заарештовані в 23 з 81 провінцій Туреччини, в тому числі в густонаселених регіонах Стамбула, Анкари та Ізміра, повідомив сьогодні міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Туреччина регулярно проводить операції з арешту підозрюваних членів так званої "Ісламської держави".

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З червня 2023 року було затримано понад 3 000 підозрюваних. Деякі з цих підозрюваних членів ІД оселилися в Туреччині після розпаду самопроголошеного "халіфату" джихадистського угруповання в 2019 році.

У 2015-2016 роках Туреччина зазнала численних нападів, відповідальність за які взяла на себе ІДІЛ, в результаті яких загинули сотні людей, а наприкінці січня цього року Анкара заарештувала двох підозрюваних членів так званої "Ісламської держави", яких звинуватили у вбивстві чоловіка в католицькій церкві в Стамбулі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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