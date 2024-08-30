В Турции задержаны 119 человек, подозреваемых в причастности к ИГИЛ

После недавней операции против террористической организации ИГИЛ, в 23 провинциях Турции были задержаны 119 подозреваемых. Пишет УНН со ссылкой TGRT Haber.

Детали

По официальным данным, турецкая полиция на этой неделе арестовала 119 человек, которых подозревают в принадлежности к джихадистской военизированной группировке «Исламское государство» (ИГ).

Подозреваемые были арестованы в 23 из 81 провинций Турции, в том числе в густонаселенных регионах Стамбула, Анкары и Измира, сообщил сегодня министр внутренних дел Али Ерликая.

Турция регулярно проводит операции по аресту подозреваемых членов так называемого «Исламского государства».

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С июня 2023 года было задержано более 3 000 подозреваемых. Некоторые из этих подозреваемых членов ИГ поселились в Турции после распада самопровозглашенного «халифата» джихадистской группировки в 2019 году.

В 2015-2016 годах Турция подверглась многочисленным нападениям, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ, в результате которых погибли сотни людей, а в конце января этого года Анкара арестовала двух подозреваемых членов так называемого «Исламского государства», которых обвинили в убийстве мужчины в католической церкви в Стамбуле.

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