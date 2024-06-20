Центральное командование США заявило, что успешно ликвидировало высокопоставленного ИГИЛ в Сирии благодаря авиаудару. Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети Х, передает УНН.

детали

Американские военные отметили, что провели операцию 16 июня. Центральное командование США нанесло авиаудар в Сирии, в результате чего погиб высокопоставленный чиновник и координатор ИГИЛ Усама Джамал Мухаммад Ибрагим аль-Джанаби.

Его смерть подорвет способность ИГИЛ обеспечивать ресурсами и совершать террористические атаки в регионе говорится в сообщении.

Указано, что в результате удара гражданские не пострадали.

ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность