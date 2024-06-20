Американские военные успешно ликвидировали высокопоставленного представителя ИГИЛ Усаму Джамала Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби в результате авиаудара в Сирии 16 июня, что подорвало способность ИГИЛ совершать теракты в регионе.
Центральное командование США заявило, что успешно ликвидировало высокопоставленного ИГИЛ в Сирии благодаря авиаудару. Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети Х, передает УНН.
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Американские военные отметили, что провели операцию 16 июня. Центральное командование США нанесло авиаудар в Сирии, в результате чего погиб высокопоставленный чиновник и координатор ИГИЛ Усама Джамал Мухаммад Ибрагим аль-Джанаби.
Его смерть подорвет способность ИГИЛ обеспечивать ресурсами и совершать террористические атаки в регионе
Указано, что в результате удара гражданские не пострадали.
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