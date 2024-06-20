У США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
Київ • УНН
Американські військові успішно ліквідували високопоставленого представника ІДІЛ Усаму Джамаля Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі в результаті авіаудару в Сирії 16 червня, що підірвало здатність ІДІЛ здійснювати теракти в регіоні.
Центральне командування США заявило, що успішно ліквідувало високопосадовця ІДІЛ у Сирії завдяки авіаудару. Про це CENTCOM поінформувало у соцмережі Х, передає УНН.
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Американські військові зазначили, що провели операцію 16 червня. Центральне командування США завдало авіаудару в Сирії, в результаті чого загинув високопоставлений чиновник і координатор ІДІЛ Усама Джамал Мухаммад Ібрагім аль-Джанабі.
Його смерть підірве здатність ІДІЛ забезпечувати ресурсами і здійснювати терористичні атаки в регіоні
Вказано, що внаслідок удару цивільні не постраждали.
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