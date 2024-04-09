ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

На фоне угроз боевиков ИГИЛ терактами во время четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов на стадионах усилили меры безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC и Marca.

Безопасность на стадионах, где будут проводиться первые матчи четвертьфинала финала Лиги чемпионов, будет усилена, однако сами игры в Мадриде, Париже и Лондоне пройдут по плану, сообщила УЕФА. Французские и испанские чиновники также подтвердили усиление мер безопасности.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что "Исламское государство" угрожает организовать теракты на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 и 10 апреля, а в близких к ИГИЛ интернет-изданиях появились публикации с призывами совершать нападения на стадионах, где состоятся матчи.

"УЕФА осведомлен о вероятных террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих объектах. Планируется, что все матчи пройдут по графику и с соблюдением соответствующих мер безопасности", - заявили в УЕФА.

Напомним

10 апреля в Мадриде испанский "Атлетико" на своем поле встречается с немецкой "Боруссией", французский "Пари Сен-Жермен" в Париже играет с испанской "Барселоной".

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