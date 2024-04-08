российские спецслужбы вербуют бывших боевиков ИГИЛ для войны с Украиной - Центр противодействия дезинформации

россия пытается распространить фейки о причастности Украины к теракту в "крокус-сити". В то же время спецслужбы рф активно вербуют бывших боевиков ИГИЛ. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

российская фсб начала вербовать бывших боевиков ИГИЛ и делать из них своих агентов еще в 2019-м, то есть за три года до начала полномасштабного вторжения в Украину. Им предлагали различные условия сотрудничества и приставляли к боевикам своих кураторов. Об этом рассказывают медиа некоторые из таких агентов - резюмировали в ЦПД.

В Центре заявили, что сейчас в иракской ячейке ИГИЛ служат по меньшей мере три тысячи россиян, а также фсб использовало свои связи для теракта в Подмосковье.

кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

В то же время якобы найденные "доказательства" причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" кремль распространяет с целью:

создание образа Украины-террористки;

поощрение россиян умирать за имперские амбиции;



для уменьшения поддержки Украины западным обществом;



чтобы не выдать свое давнее сотрудничество с ИГИЛ

Центр прогнозирует, что россияне и дальше будут распространять якобы "доказательства" причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" и усиливать ракетный террор мирного украинского населения под видом мести.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россия усиливает провокации и дезинформацию, чтобы обвинить Украину в терроризме, в частности, фабрикует заявления об ударах беспилотников по Запорожской атомной электростанции.