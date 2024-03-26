Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили
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В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times
На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома
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"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб
Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ
В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА
F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации
россия пытается связать Украину с террористической группировкой "Исламское государство" и обвинить ее, несмотря на отсутствие доказательств, в смертоносной стрельбе в российском "Крокус Сити Молл" в россии.
Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили
россияне полностью разрушили 29 медицинских учреждений и повредили еще 110 в Херсонской области Украины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации.
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу, задержав в Киеве и Запорожье группу из семи злоумышленников, которые занимались контрабандой метадона из Украины в ЕС.
В обмен на оружие россия начала прямые поставки нефти в КНДР - Financial Times
Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, а Пхеньян предоставляет рф оружие в ответ, что является бартерной сделкой, открыто нарушающей санкции.
На Херсонщине из-за обстрела рф обвалились железобетонная конструкция дома
В Херсонской области в жилом доме в результате российского обстрела обвалилась железобетонная конструкция.
Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран
Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.
"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб
Обвинения россии в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" были опровергнуты советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который назвал их хронической ложью и коллективной неадекватностью.
Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ
Национальная гвардия Украины стала незаменимой на фронте и в поддержании безопасности, играя решающую роль в боях против россии, уничтожая вражескую технику и мины, защищая гражданское население.
В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА
Три человека получили ранения в результате российских авиаударов по Бериславу Херсонской области.
F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла
В Польше отреагировали на то, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство. В стране предупреждают, что истребители F-16 и системы противоракетной обороны Польши приведены в боевую готовность на случай дальнейших угроз, а также раскритиковали отказ российского посла объяснить "ракетный" инцидент.