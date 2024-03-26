кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

российское руководство пытается как-то связать Украину с террористами "Исламского государства", чтобы обвинить ее в смертельной стрельбе в российском "Крокус Сити Холл", сообщает во вторник Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

рф после теракта в "Крокусе" пытается связать Украину с террористической организацией "Исламское государство", чтобы переложить на нее ответственность за это преступление. В частности, глава фсб бортников заявил, что Украина якобы готовила боевиков-исламистов на территории Ближнего Востока - говорится в сообщении ЦПД.

Как отмечается, рф еще с 2014 года пыталась привязать Украину к ИГИЛ, однако "Исламское государство" в 2015 году внесло Украину в список врагов.

"Не очень похоже на то, что теракт в "Крокусе" могли осуществить те исполнители, которых показала россия. Там работали более профессиональные люди. Таджики - это прикрытие действий российских спецслужб. Хочу напомнить, что немало россиян воюют в рядах "ИГ", это несколько тысяч человек, поэтому связь российских спецслужб с "ИГ" довольно четко просматривается", - сказал руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко.

Он добавил, что россия сейчас пытается любой ценой сконструировать "украинский след" в теракте в "Крокусе", который сама и организовала.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.