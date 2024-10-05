Байден утверждает, что не уверен в мирном исходе выборов в США

Президент США Джо Байден утверждает, что не уверен в мирном исходе выборов, отметив «провокационные» высказывания Дональда Трампа, который все еще отвергает свое поражение в 2020 году, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

«Я уверен, что выборы будут свободными и справедливыми, но я не знаю, будут ли они мирными, - сказал Байден журналистам во время первого за все время своего президентства появления в брифинг-зале Белого дома. - То, что говорит Трамп, и то, что он говорил в прошлый раз, когда ему не нравился результат выборов, было очень опасным».

Байден отметил, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс не подтвердил во время вице-президентских дебатов на этой неделе, что он одобрит результаты голосования в следующем месяце.

Во вторник во время вице-президентских дебатов модераторы спросили Вэнса: «Будете ли вы снова пытаться оспорить результаты выборов в этом году, даже если каждый губернатор подтвердит результаты?». Вэнс ответил, что он «сосредоточен на будущем» и затем добавил: «Послушайте, Трамп сказал, что в 2020 году были проблемы».

Сам Дональд Трамп, посетивший в пятницу центр ликвидации последствий урагана «Хелен» в Эванси в штате Джорджия, сказал, что не слышал слов Байдена.

«Я могу лишь надеяться, что выборы будут свободными и справедливыми, - сказал он журналистам, - Я думаю, что в этом штате так и будет, и надеюсь, что в каждом штате так и будет».

Дополнение

На этой неделе американские прокуроры заявили, что Трамп действовал за пределами своих президентских обязанностей, когда оказывал давление на чиновников штата и тогдашнего вице-президента Майка Пенса, пытаясь отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Их 165-страничный документ, вероятно, является последней возможностью для прокуроров подробно изложить свое дело против Трампа до президентских выборов, указывает издание.

Трамп "прибегнул к преступлениям", чтобы отменить свое поражение на выборах 2020 года - спецпрокурор

В 2021 году Трампу был объявлен импичмент за подстрекательство к мятежу после того, как сотни его сторонников ворвались в здание Капитолия, разбив окна и выломав двери.