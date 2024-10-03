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Трамп "прибегнул к преступлениям", чтобы отменить свое поражение на выборах 2020 года - спецпрокурор

Трамп "прибегнул к преступлениям", чтобы отменить свое поражение на выборах 2020 года - спецпрокурор

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 08:00  •  3765 просмотра

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Джек Смит подал ходатайство в суд, утверждая, что Трамп прибегал к преступлениям как частное лицо для влияния на выборы 2020 года. Спецпрокурор настаивает на продолжении процесса против экс-президента.

Бывший президент США Дональд Трамп "прибегал к совершению преступлений" как частное лицо, пытаясь повлиять на результаты выборов 2020 года, и не должен иметь иммунитет от уголовного преследования, говорится в документах, поданных спецпрокурором Джеком Смитом в суд округа Колумбия, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В 165-страничном ходатайстве Смит настаивает на необходимости продолжения процесса против Трампа и приводит дополнительные доказательства попыток экс-президента США отменить результаты выборов, на которых победил Джо Байден.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, но вряд ли это будет до выборов, которые состоятся 5 ноября, отмечает издание.

Верховный суд США решил, что Трамп имеет частичный иммунитет. Байден назвал это решение подрывом принципа верховенства закона

Процесс должен был начаться в марте, но был отложен в ожидании решения Верховного суда по апелляции адвокатов Трампа, которые утверждали, что он должен быть защищен от уголовного преследования как бывший президент.

Высшая судебная инстанция рассматривала подобный вопрос впервые и в июле постановила, что Трамп имеет частичный иммунитет от преследования за действия, совершенные во время его пребывания в Белом доме.

Председатель Верховного суда США Джон Робертс заявил, что президент имеет иммунитет от преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности, но может преследоваться за неофициальные действия.

После этого спецпрокурор Смит изменил текст обвинительного заключения, убрав оттуда некоторые пункты и изменив формулировки в соответствии с решением Верховного суда.

В своем ходатайстве Смит утверждает, что Трамп не должен избежать уголовного преследования, поскольку "его схема имела частный характер".

"Обвиняемый утверждает, что имеет иммунитет от судебного преследования за свой преступный план по пересмотру итогов президентских выборов 2020 года, поскольку, по его словам, это было связано с официальными действиями. Это не так", - пишет спецпрокурор.

По его словам, Трамп, действуя как кандидат, а не в своем официальном качестве, "прибегал к преступлениям, чтобы попытаться остаться на своем посту".

"Вместе с частными соучастниками обвиняемый запустил серию все более отчаянных планов по отмене законных результатов выборов в семи штатах, в которых проиграл", - утверждает Смит.

Как утверждает обвинение, усилия Трампа включали ложь чиновникам, фальсификацию избирательных бюллетеней и попытки заставить вице-президента Майка Пенса помешать утверждению победы Байдена в Конгрессе.

Когда все это не помогло, заключает Смит, Трамп направил "разъяренную толпу" своих сторонников к Капитолию.

Трамп в своей соцсети Truth Social заявил: "Демократы используют Министерство юстиции как оружие против меня, потому что они знают, что я ПОБЕЖДАЮ".

"Это вопиющее неправомерное действие прокурора, и его [ходатайство] не следовало обнародовать прямо перед выборами", - добавил он.

Трамп, который ранее неоднократно отвергал все обвинения прокуратуры (и первоначальные, и пересмотренные) заявил, что судебный процесс завершится его "полной победой".

Трамп говорит, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на выборах22 сентября 2024, 21:18 • 19577 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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