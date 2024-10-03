Трамп "вдався до злочинів", щоб скасувати свою поразку на виборах 2020 року - спецпрокурор

Колишній президент США Дональд Трамп "вдавався до скоєння злочинів" як приватна особа, намагаючись вплинути на результати виборів 2020 року, і не повинен мати імунітет від кримінального переслідування, ідеться в документах, поданих спецпрокурором Джеком Смітом до суду округу Колумбія, пише УНН з посиланням на BBC.

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У 165-сторінковому клопотанні Сміт наполягає на необхідності продовження процесу проти Трампа та наводить додаткові докази спроб експрезидента США скасувати результати виборів, на яких переміг Джо Байден.

Дата розгляду клопотання ще не призначена, але навряд це буде до виборів, які відбудуться 5 листопада, зауважує видання.

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Процес повинен був розпочатися в березні, але був відкладений в очікуванні на рішення Верховного суду щодо апеляції адвокатів Трампа, які стверджували, що він має бути захищений від кримінального переслідування як колишній президент.

Вища судова інстанція розглядала подібне питання вперше і в липні ухвалила, що Трамп має частковий імунітет від переслідування за дії, вчинені під час його перебування в Білому домі.

Голова Верховного суду США Джон Робертс заявив, що президент має імунітет від переслідування за офіційні дії, здійснені під час перебування на посаді, але може переслідуватися за неофіційні дії.

Після цього спецпрокурор Сміт змінив текст обвинувального висновку, прибравши звідти деякі пункти та змінивши формулювання відповідно до рішення Верховного суду.

У своєму клопотанні Сміт стверджує, що Трамп не повинен уникнути кримінального переслідування, оскільки "його схема мала приватний характер".

"Обвинувачений стверджує, що має імунітет від судового переслідування за свій злочинний план щодо перегляду підсумків президентських виборів 2020 року, оскільки, за його словами, це було пов'язано з офіційними діями. Це не так", - пише спецпрокурор.

За його словами, Трамп, діючи як кандидат, а не у своїй офіційній якості, "вдавався до злочинів, щоб спробувати залишитися на своїй посаді".

"Разом із приватними співучасниками обвинувачений запустив серію все більш відчайдушних планів щодо скасування законних результатів виборів у семи штатах, у яких програв", - стверджує Сміт.

Як стверджує обвинувачення, зусилля Трампа включали брехню чиновникам, фальсифікацію виборчих бюлетенів та спроби змусити віцепрезидента Майка Пенса перешкодити утвердженню перемоги Байдена у Конгресі.

Коли все це не допомогло, робить висновок Сміт, Трамп направив "розлючений натовп" своїх прихильників до Капітолію.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив: "Демократи використовують Міністерство юстиції як зброю проти мене, тому що вони знають, що я ПЕРЕМОЖУ".

"Це кричуща неправомірна дія прокурора, і його [клопотання] не слід було оприлюднити прямо перед виборами", - додав він.

Трамп, який раніше неодноразово відкидав усі звинувачення прокуратури (і первісні, і переглянуті) заявив, що судовий процес завершиться його "повною перемогою".

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