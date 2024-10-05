Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів у США

Президент США Джо Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів, зауваживши "провокаційні" висловлювання Дональда Трампа, який все ще відкидає свою поразку у 2020 році, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

"Я впевнений, що вибори будуть вільними та справедливими, але я не знаю, чи будуть вони мирними, – сказав Байден журналістам під час першої за весь час свого президентства появи у брифінг-залі Білого дому. - Те, що говорить Трамп, і те, що він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, було дуже небезпечним".

Байден зазначив, що кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс не підтвердив під час віцепрезидентських дебатів цього тижня, що він схвалить результати голосування наступного місяця.

У вівторок під час віцепрезидентських дебатів модератори запитали Венса: "Чи ви знову намагатиметеся оскаржити результати виборів цього року, навіть якщо кожен губернатор підтвердить результати?". Венс відповів, що він "зосереджений на майбутньому" і потім додав: "Послухайте, Трамп сказав, що у 2020 році були проблеми".

Сам Дональд Трамп, який відвідав у п'ятницю центр ліквідації наслідків урагану "Хелен" в Евансі у штаті Джорджія, сказав, що не чув слів Байдена.

"Я можу лише сподіватися, що вибори будуть вільними і справедливими, - сказав він журналістам. – Я думаю, що в цьому штаті так і буде, і сподіваюся, що в кожному штаті так і буде".

Доповнення

Цього тижня американські прокурори заявили, що Трамп діяв поза межами своїх президентських обов'язків, коли чинив тиск на чиновників штату і тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, намагаючись скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Їхній 165-сторінковий документ, ймовірно, є останньою можливістю для прокурорів докладно викласти свою справу проти Трампа до президентських виборів, вказує видання.

Трамп "вдався до злочинів", щоб скасувати свою поразку на виборах 2020 року - спецпрокурор

У 2021 році Трампу було оголошено імпічмент за підбурювання до заколоту після того, як сотні його прихильників увірвалися до будівлі Капітолію, розбивши вікна та виламавши двері.