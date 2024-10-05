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Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів у США

Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів у США

Київ • УНН

 • 18989 перегляди

Президент США Джо Байден каже, що не впевнений у мирному результаті виборів у США

Президент США Джо Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів, зауваживши "провокаційні" висловлювання Дональда Трампа, який все ще відкидає свою поразку у 2020 році, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

"Я впевнений, що вибори будуть вільними та справедливими, але я не знаю, чи будуть вони мирними, – сказав Байден журналістам під час першої за весь час свого президентства появи у брифінг-залі Білого дому. - Те, що говорить Трамп, і те, що він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, було дуже небезпечним".

Байден зазначив, що кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс не підтвердив під час віцепрезидентських дебатів цього тижня, що він схвалить результати голосування наступного місяця.

У вівторок під час віцепрезидентських дебатів модератори запитали Венса: "Чи ви знову намагатиметеся оскаржити результати виборів цього року, навіть якщо кожен губернатор підтвердить результати?". Венс відповів, що він "зосереджений на майбутньому" і потім додав: "Послухайте, Трамп сказав, що у 2020 році були проблеми".

Сам Дональд Трамп, який відвідав у п'ятницю центр ліквідації наслідків урагану "Хелен" в Евансі у штаті Джорджія, сказав, що не чув слів Байдена.

"Я можу лише сподіватися, що вибори будуть вільними і справедливими, - сказав він журналістам. – Я думаю, що в цьому штаті так і буде, і сподіваюся, що в кожному штаті так і буде".

Доповнення

Цього тижня американські прокурори заявили, що Трамп діяв поза межами своїх президентських обов'язків, коли чинив тиск на чиновників штату і тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, намагаючись скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Їхній 165-сторінковий документ, ймовірно, є останньою можливістю для прокурорів докладно викласти свою справу проти Трампа до президентських виборів, вказує видання.

Трамп "вдався до злочинів", щоб скасувати свою поразку на виборах 2020 року - спецпрокурор03.10.24, 11:00 • 13013 переглядiв

У 2021 році Трампу було оголошено імпічмент за підбурювання до заколоту після того, як сотні його прихильників увірвалися до будівлі Капітолію, розбивши вікна та виламавши двері.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
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donald-trampДональд Трамп
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