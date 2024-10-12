Американские избиратели, которые еще не определились, отдают предпочтение Трампу в вопросе войн в Украине и Израиле - опрос WSJ

В семи штатах США, которые колеблются с выбором между кандидатами и обычно определят судьбу президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросе решения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в опросе издания Wall Street Journal, проведенном в этих штатах, пишет УНН.

Детали

Wall Street Journal отмечает, что на фоне войны в Украине и на Ближнем Востоке, нависающих над выборами президента в США, избиратели отдают предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу перед вице-президентом Камалой Харрис в вопросе о том, кто лучше проведет страну через оба конфликта.

Трамп опережает Харрис среди колеблющихся избирателей, 50% против 39% в вопросе о том, кто лучше справится с российской войной в Украине, и имеет большее преимущество, 48% против 33%, в вопросе о том, кто лучше справится с войной между Израилем и ХАМАСом. Республиканский кандидат указал на свое пребывание в Белом доме как на время относительного мира во всем мире и заявил, не предоставляя деталей, что он сможет быстро решить оба конфликта, если победит на выборах в ноябре.

Предпочтение кандидату-республиканцу в обоих случаях отдают и независимые избиратели - то есть те, которые не являются постоянными сторонниками ни одной из партий. Почти половина из них назвали Трампа лучшим для решения войны в Украине, а 43% - для урегулирования войны между Израилем и ХАМАС.

Опрос WSJ проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей семи ключевых штатов США, погрешность составляет 2,1 процентного пункта в обе стороны.

Напомним

Дональд Трамп отклонил предложение Fox News о новых президентских дебатах с Камалой Харрис. Он заявил, что голосование уже началось, и дальнейшие дискуссии не имеют смысла.

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