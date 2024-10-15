Трамп заявив, що він "дуже добре ладнає з путіним"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6530 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16831 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 33204 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48251 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82811 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67059 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79205 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94075 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87420 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179540 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11128 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10488 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4980 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 6418 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4034 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 33213 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179544 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335337 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269115 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2274 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48255 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18567 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23684 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29332 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Трамп заявив, що він "дуже добре ладнає з путіним"

Київ • УНН

 • 13868 перегляди

Дональд Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з путіним і вважає, що вторгнення в Україну не відбулося б за його правління. Він обіцяє завершити війну в Україні, якщо стане президентом.

Трамп заявив, що він "дуже добре ладнає з путіним"

Під час виступу на міському заході в Оуксі, штат Пенсильванія, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказав, що добре ладнає з кремлівським диктатором володимиром путіним та заявив, що вторгнення в Україну не відбулося б за його правління. Пише УНН з посиланням на The Telegraph

"Я дуже добре ладнаю з путіним", - сказав Трамп.

Він розповів, про рішення путіна вторгнутись в Україну:

"Він ( путін — ред.)  говорив про це як про зіницю ока, але я сказав: "Ви не ввійдете. Це тільки через Байдена путін подивився на цього хлопця, він навіть не може в це повірити".

Колишній президент США зазначив, що підтримує хороші стосунки з Президентом України Володимиром Зеленським і висловив упевненість, що Зеленський завершить війну у Східній Європі ще до його обрання президентом.

Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з путіним більше року. Ця війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся домогтися її закінчення... Я збираюся спробувати закінчити цю війну, як обраний президент

- додав Трамп.

Він наголосив, що хоче, аби люди перестали помирати.

Нагадаємо 

У семи штатах США, які вагаються з вибором між кандидатами та зазвичай визначать долю президентських виборів, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаНовини Світу
Камала Гарріс
Пенсильванія
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72