Трамп заявив, що він "дуже добре ладнає з путіним"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з путіним і вважає, що вторгнення в Україну не відбулося б за його правління. Він обіцяє завершити війну в Україні, якщо стане президентом.
Під час виступу на міському заході в Оуксі, штат Пенсильванія, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказав, що добре ладнає з кремлівським диктатором володимиром путіним та заявив, що вторгнення в Україну не відбулося б за його правління. Пише УНН з посиланням на The Telegraph.
"Я дуже добре ладнаю з путіним", - сказав Трамп.
Він розповів, про рішення путіна вторгнутись в Україну:
"Він ( путін — ред.) говорив про це як про зіницю ока, але я сказав: "Ви не ввійдете. Це тільки через Байдена путін подивився на цього хлопця, він навіть не може в це повірити".
Колишній президент США зазначив, що підтримує хороші стосунки з Президентом України Володимиром Зеленським і висловив упевненість, що Зеленський завершить війну у Східній Європі ще до його обрання президентом.
Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з путіним більше року. Ця війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся домогтися її закінчення... Я збираюся спробувати закінчити цю війну, як обраний президент
Він наголосив, що хоче, аби люди перестали помирати.
Нагадаємо
У семи штатах США, які вагаються з вибором між кандидатами та зазвичай визначать долю президентських виборів, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході.