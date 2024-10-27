Украина не боится победы Трампа на выборах - Ермак

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США для Украины не страшна, ведь демократы и республиканцы стремятся к справедливому миру. Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

На вопрос боится ли он победы на выборах Дональда Трампа, Ермак ответил:

"Мы не боимся, после почти трех лет войны как мы можем бояться? Конечно, для нас политика Соединенных Штатов имеет огромное значение, это наш главный союзник... Мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить путину выиграть эту войну, и что военная поддержка будет продолжена. Даже Трамп говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, знает, что на нас напали и нас нельзя победить".

По его словам, любой американский лидер не намерен способствовать победе такой автократии, как россия.

Напомним

Во время выступления на городском мероприятии в Оуксе, штат Пенсильвания, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказал, что хорошо ладит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении.