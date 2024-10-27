Україна не боїться перемоги Трампа на виборах - Єрмак
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна не боїться перемоги Дональда Трампа на виборах в США. За його словами, обидві американські партії підтримують справедливий мир та продовження військової допомоги Україні.
Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США для України не страшна, адже демократи і республіканці прагнуть справедливого миру. Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтервʼю Corriere della Sera, пише УНН.
На питання чи боїться він перемоги на виборах Дональда Трампа, Єрмак відповів:
"Ми не боїмося, після майже трьох років війни як ми можемо боятися? Звичайно, для нас політика Сполучених Штатів має величезне значення, це наш головний союзник… Ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден з кандидатів не бажає дозволити путіну виграти цю війну, і що військова підтримка буде продовжена. Навіть Трамп говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, знає, що на нас напали і нас не можна перемогти".
За його словами, будь-який американський лідер не має намірів сприяти перемозі такої автократії, як росія.
Нагадаємо
Під час виступу на міському заході в Оуксі, штат Пенсильванія, кандидат на пост президента Дональд Трамп сказав, що добре ладнає з кремлівським диктатором володимиром путіним та заявив, що вторгнення в Україну не відбулося б за його правління.