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Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

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22 октября 2024, 06:47  •  7339 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис предостерегла, что избрание Дональда Трампа президентом может привести к тому, что Украина сдастся в борьбе с рф. Она критикует обещания Трампа быстро завершить войну, считая это капитуляцией перед агрессором.

Вице-президент США Камала Харрис в понедельник заявила, что видит риски того, что президент рф владимир путин будет "сидеть в Киеве" - в случае, если Дональда Трампа выберут на выборах.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN

Харрис, выступая на мероприятии в Мичигане, напомнила обещания Трампа завершить войну в Украине в пределах суток. 

"Вчитайтесь и поймите, что он говорит. Он сдастся", - заявила Харрис. 

Она добавила: "Он заставил бы Украину сдаться в борьбе с агрессором, который нарушает ее суверенитет". Если бы Дональд Трамп стал президентом, владимир путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означает для Америки и нашего положения во всем мире".

Напомним 

 В прошлом месяце бывший президент США отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и указал, что Владимир Зеленский "не должен был допустить начала этой войны".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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