Вице-президент США Камала Харрис в понедельник заявила, что видит риски того, что президент рф владимир путин будет "сидеть в Киеве" - в случае, если Дональда Трампа выберут на выборах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Харрис, выступая на мероприятии в Мичигане, напомнила обещания Трампа завершить войну в Украине в пределах суток.

"Вчитайтесь и поймите, что он говорит. Он сдастся", - заявила Харрис.

Она добавила: "Он заставил бы Украину сдаться в борьбе с агрессором, который нарушает ее суверенитет". Если бы Дональд Трамп стал президентом, владимир путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означает для Америки и нашего положения во всем мире".

Напомним

В прошлом месяце бывший президент США отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и указал, что Владимир Зеленский "не должен был допустить начала этой войны".