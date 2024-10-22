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Гарріс: путін може "сидіти в Києві" у разі перемоги Трампа

Київ • УНН

 • 35902 перегляди

Віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла, що обрання Дональда Трампа президентом може призвести до того, що Україна здасться в боротьбі з рф. Вона критикує обіцянки Трампа швидко завершити війну, вважаючи це капітуляцією перед агресором.

Гарріс: путін може "сидіти в Києві" у разі перемоги Трампа

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у понеділок заявила, що бачить ризики того, що президент рф володимир путін буде "сидіти в Києві" - у випадку, якщо Дональда Трампа оберуть на виборах.  Про це УНН повідомляє із посиланням на CNN

Гарріс, виступаючи на заході в Мічигані, нагадала обіцянки Трампа завершити війну в Україні в межах доби. 

"Вчитайтеся і зрозумійте, що він говорить. Він здасться", - заявила Гарріс. 

Вона додала: "Він змусив би Україну здатися в боротьбі з агресором, який порушує її суверенітет". Якби Дональд Трамп став президентом, володимир путін сидів би в Києві і розумів, що це означає для Америки і нашого становища в усьому світі".

Нагадаємо 

 Минулого місяця колишній президент США відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, і вказав, що Володимир Зеленський "не повинен був допустити початку цієї війни".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу
Камала Гарріс
Мічиган
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