Гарріс: путін може "сидіти в Києві" у разі перемоги Трампа
Київ • УНН
Віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла, що обрання Дональда Трампа президентом може призвести до того, що Україна здасться в боротьбі з рф. Вона критикує обіцянки Трампа швидко завершити війну, вважаючи це капітуляцією перед агресором.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс у понеділок заявила, що бачить ризики того, що президент рф володимир путін буде "сидіти в Києві" - у випадку, якщо Дональда Трампа оберуть на виборах. Про це УНН повідомляє із посиланням на CNN.
Гарріс, виступаючи на заході в Мічигані, нагадала обіцянки Трампа завершити війну в Україні в межах доби.
"Вчитайтеся і зрозумійте, що він говорить. Він здасться", - заявила Гарріс.
Вона додала: "Він змусив би Україну здатися в боротьбі з агресором, який порушує її суверенітет". Якби Дональд Трамп став президентом, володимир путін сидів би в Києві і розумів, що це означає для Америки і нашого становища в усьому світі".
Нагадаємо
Минулого місяця колишній президент США відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, і вказав, що Володимир Зеленський "не повинен був допустити початку цієї війни".