Трампа запитали, чи хоче він, щоб Україна виграла війну. Він ухилився від запитання

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп під час передвиборчих дебатів двічі обійшов запитання про те, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, яку проти неї розв'язала росія, натомість просто сказав, що хоче закінчення війни, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя", - сказав Трамп.

При цьому він, як і раніше, пообіцяв вирішити війну до вступу на посаду шляхом переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом володимиром путіним.

Відповідаючи на запитання, чи в найкращих інтересах США перемога України у війні, Трамп сказав, що в інтересах країни "закінчити цю війну". "Що я зроблю, так це поговорю з одним, поговорю з іншим. Я зберу їх разом", – сказав Трамп, додавши, що конфлікту "ніколи б не сталося", якби він був президентом.

Трамп пообіцяв завершити війну в Україні до вступу на посаду

"Обмін думками між Трампом, давнім критиком допомоги Києву, та Гарріс щодо майже трирічного вторгнення росії підкреслює різницю між двома кандидатами щодо Європи та росії", - зазначає видання.

Трамп, як повідомляється, також повторив неправдиву заяву про те, що Гарріс була направлена для переговорів з путіним і запобігання війни росії проти України. "Гарріс, яка їхала на Мюнхенську конференцію з безпеки за кілька днів до вторгнення росії в лютому 2022 року, зустрілася із Зеленським. Вона ніколи не зустрічалася з путіним", - вказує видання.