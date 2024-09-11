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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

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11 сентября 2024, 05:40  •  11996 просмотра

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Во время дебатов Трамп обошел вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он заявил, что стремится к окончанию войны и обещает решить конфликт переговорами с Зеленским и путиным до вступления в должность.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборных дебатов дважды обошел вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, которую против нее развязала россия, вместо этого просто сказал, что хочет окончания войны, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни", - сказал Трамп.

При этом он по-прежнему пообещал решить войну до вступления в должность путем переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом владимиром путиным.

Отвечая на вопрос, в лучших ли интересах США победа Украины в войне, Трамп сказал, что в интересах страны "закончить эту войну". "Что я сделаю, так это поговорю с одним, поговорю с другим. Я соберу их вместе", - сказал Трамп, добавив, что конфликта "никогда бы не произошло", если бы он был президентом.

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"Обмен мнениями между Трампом, давним критиком помощи Киеву, и Харрис по почти трехлетнему вторжению россии подчеркивает разницу между двумя кандидатами по Европе и россии", - отмечает издание.

Трамп, как сообщается, также повторил ложное заявление о том, что Харрис была направлена для переговоров с путиным и предотвращения войны россии против Украины. "Харрис, которая ехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности за несколько дней до вторжения россии в феврале 2022 года, встретилась с Зеленским. Она никогда не встречалась с путиным", - указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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