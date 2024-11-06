Зеленский поздравил Трампа с победой и упомянул о его подходе к миру
Киев • УНН
Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, выразив надежду на воплощение принципа "мир через силу".
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства между странами, пишет УНН.
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"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - написал Зеленский в X.
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По словам Зеленского, "мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа". "Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - указал Президент.
"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", - отметил Глава государства.
"С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", - написал Президент.
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