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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поздравил Трампа с победой и упомянул о его подходе к миру

Зеленский поздравил Трампа с победой и упомянул о его подходе к миру

Киев  •  УНН

08:24 • 4129 просмотра

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Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Зеленский вспомнил их встречу, где обсуждали стратегическое партнерство и План победы, выразив надежду на воплощение принципа "мир через силу".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-президента Соединенных Штатов, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства между странами, пишет УНН.

Детали

"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - написал Зеленский в X.

Трамп заявил, что собирается "остановить войны"6 ноября 2024, 08:11 • 6720 просмотров

По словам Зеленского, "мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа". "Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - указал Президент.

"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", - отметил Глава государства.

"С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", - написал Президент.

Трамп побеждает на выборах президента США - The Hill6 ноября 2024, 07:19 • 10716 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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