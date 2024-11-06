Трамп побеждает на выборах президента США - The Hill

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Decision Desk HQ прогнозирует победу Дональда Трампа на президентских выборах США с 270 голосами избирателей. Победа в Пенсильвании и Аляске может обеспечить ему второй президентский срок.

Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов. Об этом пишет издание The Hill, передает УНН.

Детали

«Прогнозируется, что бывший президент Трамп выиграет президентство, обеспечив себе второй срок почти через четыре года после того, как он покинул Вашингтон под облаком позора и с неопределенным политическим будущим», - пишет издание.

Отмечается, что Decision Desk HQ объявил Трампа прогнозируемым победителем в Пенсильвании и Аляске, благодаря чему он получил ровно 270 голосов избирателей.

Трамп станет первым президентом за более чем 120 лет, который занял эту должность во второй раз.

Однако, еще остаются непосчитанными несколько штатов, где кандидат от республиканцев гарантированно получит голоса коллегии выборщиков.

Напомним,

Бывший президент США, а ныне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если ему удастся победить в штате Пенсильвания, то он «выиграет все дело».

Павел Башинский

Павел Башинский

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